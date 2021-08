No podemos aceptar más mentiras: padre Francisco de Roux sobre el conflicto

Durante el Congreso Mipyme organizado por ACOPI, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, señaló que ese órgano transicional no es enemigo de algún sector político, "ni de Uribe, ni de Santos, ni de Petro y mucho menos del Ejército", pero indicó que no pueden aceptar que se siga diciendo mentiras sobre el conflicto, porque (según él) eso le ha hecho mucho daño al país.

"No podemos aceptar las mentiras, no podemos aceptar eso más porque eso nos ha hecho mucho mal, no podemos aceptar el negacionismo de lo que nos pasó porque mientras no estemos abiertos a reconocer las circunstancias tan difíciles en que nos vimos por errores muy profundos y también por crímenes, no podemos construir para adelante", señaló.

El padre además afirmó que aunque los acuerdos de paz no son perfectos si la sociedad se "para" sobre ellos, según él, se puede mirar hacia el futuro y construir una mejor nación.

Asimismo, indicó que es bueno para Colombia que existan diferencias de todo tipo como por ejemplo políticas o religiosas, pero siempre con respeto y conminó al empresariado a no aceptar "mensajes de odio o rabia". Según el padre "es imposible tener empresas sanas si se está ante un país enfermo".

Adicionalmente expresó su solidaridad con aquellos emprendedores que fueron víctimas de extorsiones, secuestros y todo tipo de crímenes durante el conflicto armado.