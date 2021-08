Es indecente con las víctimas: JEP sobre amnistía propuesta por Uribe

Al ser consultado por La W, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, criticó con la propuesta del expresidente Álvaro Uribe, quien abrió la puerta a la discusión sobre la viabilidad de una amnistía general aplicada en el conflicto armado colombiano.

Para el magistrado esa idea planteada por el exmandatario llevaría a Colombia por el camino de la "impunidad" y la calificó como una iniciativa "indecente".

"Es la propuesta de que Colombia se enrute por la vía de la impunidad. Es una ruta jurídicamente inviable, tanto desde el punto de vista de la constitución política de Colombia como desde el punto de vista del derecho internacional. Adicionalmente me parece que es una propuesta indecente con más de 9 millones de víctimas en Colombia" señaló el presidente Cifuentes al ser consultado.

Además, indicó que esa iniciativa por sí misma es una "afrenta" que atenta contra el derecho a la verdad, la justicia y la reparación que tienen las víctimas afectadas por la confrontación armada que vivió el país. También defendió el trabajo de la jurisdicción.

"La ruta por la cual tiene que atravesar el país es aquella en la que el estado a través de sus órganos judiciales y particularmente de la JEP, investigue y sancione a los principales responsables de graves delitos" sostuvo.

Según el presidente del tribunal de paz, la amnistía propuesta por el expresidente Uribe es "abiertamente violatoria de todos los tratados" firmados por Colombia, por tanto, no le ve ningún futuro.

"No le veo ninguna viabilidad, Colombia no puede ser el espacio de la impunidad y no se puede tampoco seguir vulnerando los derechos de las víctimas y revictimizándolas con propuestas inauditamente violatorias de las normas nacionales e internacionales", señaló.