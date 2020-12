No se ha demostrado que el glifosato no afectará a poblaciones: cultivadores de coca Arnobis Zapata, director de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, manifestó que no se han hecho los estudios necesarios para demostrar el glifosato no tendrá ninguna afectación.

“El Gobierno Nacional ha acabado con el programa de restitución”, manifestó Arnobis Zapata. Foto: Colprensa