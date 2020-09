"Nos sentimos desprotegidos": el llamado de líderes sociales en el Cauca

Debido a las masacres que ocurrieron durante el fin de semana en el Cauca y Nariño, en las que las víctimas eran jóvenes, el temor se ha incrementado ante las amenazas y el temor que hay en esta región del país. Según Indepaz, en lo que va de 2020 se ha registrado más de 20 masacres.

En Sigue La W, Clemencia Carabali Rodallega, integrante de la Asociación de Mujeres Afrodescendiente del norte del Cauca, aseguró que existe un panorama de "violaciones etnicoterritoriales" y que el tema es preocupante porque "nos sentimos desprotegidos". Explicó que, por ejemplo, el tema de la minería ilegal se ha tomado la zona y contamina sus afluentes.

Podría interesarle también:

Asimismo, insistió en que no se ha continuado con el cumplimiento de los acuerdos de paz y no hay avances en torno a ello. "Los consejos de seguridad y anuncios de pie de fuerza, si no van con acciones integrales, no sirven", señaló.

También dijo que los jóvenes no tienen alternativas y que son los más vulnerables ante la situación de orden público que se está presentando en el pacífico colombiano. Por eso, su llamado a Gobierno es que intervenga con acciones contundentes y que se continúe con la implementación de los acuerdos.