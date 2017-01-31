Nueve demandas han sido radicadas en la Corte contra la reforma tributaria

La Corte Constitucional ha recibido nueve demandas contra la reforma tributaria aprobada en 2016. Entre los demandantes se encuentran el autodenominado 'concejal de la familia', Marco Fidel Ramírez, y el abogado Andrés de Zubiría.

Ambos demandaron el artículo 145 parcial que incluye a las iglesias y confesiones religiosas como entidades contribuyentes no declarantes de renta, por la supuesta afectación al derecho a la igualdad, pues pasan al mismo régimen de las entidades sin ánimo de lucro.

El abogado Zubiría también busca tumbar el aumento del IVA del 16 al 19% pues "se vulnera el principio de progresividad de los impuestos, es decir, el que tiene más paga más y el que tiene menos paga menos. Cuando se paga un producto con IVA la persona con menos ingresos pagará más que el que tiene más ingresos", señaló en su demanda.

Y también pidió tumbar el impuesto al consumo de la telefonía celular por considerar que viola el principio de progresividad.