La W RadioLa W Radio

Actualidad

Nueve demandas han sido radicadas en la Corte contra la reforma tributaria

Han sido demandados, entre otros, el incremento del IVA en un 19% y un artículo que incluye a las iglesias como entidades contribuyentes no declarantes.

Corte Constitucional . Foto: Colprensa.

Corte Constitucional . Foto: Colprensa.(Thot)

La Corte Constitucional ha recibido nueve demandas contra la reforma tributaria aprobada en 2016. Entre los demandantes se encuentran el autodenominado 'concejal de la familia', Marco Fidel Ramírez, y el abogado Andrés de Zubiría.

Ambos demandaron el artículo 145 parcial que incluye a las iglesias y confesiones religiosas como entidades contribuyentes no declarantes de renta, por la supuesta afectación al derecho a la igualdad, pues pasan al mismo régimen de las entidades sin ánimo de lucro.

El abogado Zubiría también busca tumbar el aumento del IVA del 16 al 19% pues "se vulnera el principio de progresividad de los impuestos, es decir, el que tiene más paga más y el que tiene menos paga menos. Cuando se paga un producto con IVA la persona con menos ingresos pagará más que el que tiene más ingresos", señaló en su demanda. 

Y también pidió tumbar el impuesto al consumo de la telefonía celular por considerar que viola el principio de progresividad.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad