“O el presidente hace cumplir la ley o tiene que renunciar”: Fernando Londoño

Londoño cuestionó que no se haya desbloqueado las vías del país y dijo que el presidente Duque debe renunciar si no hace cumplir la ley.



"El presidente Duque tiene que tomar una decisión: o hace cumplir la ley y respetar el derecho o no le queda más remedio que hacerle el país el favor de una renuncia", aseguró.

Londoño Hoyos también mencionó la posibilidad de que la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, asuma la Presidencia de la República.



"Si no hay un presidente de la República que pueda cumplir lo que le manda la Constitución en su artículo 189, que se haga a un lado y que permita la posesión de la señora vicepresidenta", añadió.