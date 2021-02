OCDE reconoce a Fundación Karisma por promover la seguridad digital en Colombia

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) exaltó la labor de la fundación Karisma por la construcción de una ruta para la divulgación de vulnerabilidades para reportar vulnerabilidades, incidentes de seguridad y fugas de datos a diferentes entidades del Estado.

En diálogo con La Hora del Regreso, la directora de la fundación Carolina Botero destacó que el trabajo de la organización sin ánimo de lucro, que se viene desarrollando desde 2016, "hace análisis de los sitios web del Estado que gestionan datos personales para identificar si hay vulnerabilidades y errores", añadiendo más adelante, "es menos frecuente que organizaciones como nosotros hagan esto, pero la razón por la que lo hacemos es para ayudar a solucionar problemas".

El informe del organismo internacional titulado “Encouraging Vulnerability Treatment: How policy makers can help address digital security vulnerabilities”, hace un reconocimiento a Karisma en el apartado divulgación coordinada.

Botero aseguró que el trabajo más importante y más ambicioso realizado con el Estado fue con la página de Unidad de víctimas, donde ellos detectaron un error en la seguridad digital podría revelar el nombre de las personas incluídas en la lista y ponerlas en peligro si la información hubiese llegado a las manos equivocadas.