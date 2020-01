Organizaciones sociales cuestionan resultados de la Fiscalía por asesinato de líderes

Camilo Gonzalez Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, dijo que espera que la declaración del fiscal Fabio Espitia sea la verificación de al menos 21 asesinatos de líderes sociales que lleva lo corrido de este año.

Señaló que no se puede desconocer la cifra consolidada de las organizaciones sociales en el país y lamentó que los resultados de las investigaciones no avancen de manera pronta y efectiva, e hizo un llamado para que más allá de las investigaciones, se protejan a los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.



“Que la verificación sea tan precaria no niega la realidad brutal que significa una masacre continuada que las organizaciones registran, que están alertando y que deben merecer una respuesta no cuando termine la investigación y verificación de la Fiscalía, que puede demorarse semanas o meses, sino de manera inmediata”, señaló González Posso.

Por su parte, el director de Redepaz, Luis Emil Sanabria dijo que es muy lamentable la afirmación del fiscal General, porque “eso demuestra los altos niveles de impunidad en el caso de los asesinatos de líderes y lideresas en el país”



Añadió que se espera que “el Estado colombiano en general, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, todas las instancias se coordinen para que efectivamente se pueda garantizar la vida de los líderes y lideresas”.