"Parece un show de A Otro Nivel": alcalde Quintero responde a cantante 'La Dama'

La cantante Yaneth Patric, también conocida como La Dama y por su participación en los programas La Voz Colombia y A Otro Nivel, denunció a través de Instagram que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ejerció presión sobre la organización El Cielo, dueños del restaurante Aguafresca, para terminar su contrato que inició desde el 2020.

Patric asegura que el alcalde Quintero, durante la noche del viernes 17 de septiembre, llegó acompañado del gerente de EPM al restaurante para cenar. En un momento, el mandatario se acercó a Yaneth para saludarla con el puño, pero ella se negó a saludarlo y le dejó el brazo estirado.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, respondió vía Twitter que no recuerda muy bien a la cantante y negó que hubiera llamado al restaurante para pedir su salida. "Busqué a la cantante en redes y esto encontré: Todo parece un show de A Otro Nivel", escribió Quintero, refiriéndose a un tweet de la cantante Patric que expresa su apoyo al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez.

Por otra parte, Juan Manuel Barrientos padre, en defensa del grupo El Cielo y del cliente del restaurante Daniel Quintero Calle, respondió a través de un comunicado:

"Créanme que el tema no fue simplemente que no quiso saludar al alcalde y él nos ordenó sacarla. Le negó no una, sino dos veces el saludo, le hizo un desplante moviendo la cabeza pegándole con el pelo en la cara y como si esto no fuera suficiente se sentó en la mesa en que estaba con sus amigos a burlarse de la situación y celebrar su actitud".

Además, aseguró que "en los dos años que va a cumplir el alcalde es la primera vez que visita Agua Fresca. ¿Cómo se le ocurre a alguien con tanta maldad decir que vivimos lucrándonos de los contratos de la Alcaldía? Me da vergüenza de ser humano que haya gente de esta categoría".