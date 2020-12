Pedirán que la JEP reverse decisión favorable al general (r) Mario Montoya

Familiares de falsos positivos radicarán este lunes ante la JEP un recurso de reposición contra la determinación de la Sala de Reconocimiento del tribunal que negó la apertura de un incidente de incumplimiento en contra del general (r) Montoya y el coronel (r) Mejía, porque según la JEP aún el proceso de reconocimiento está en una etapa preliminar y deben contrastar lo dicho por los comparecientes, quienes negaron cualquier conocimiento de ese delito.

Según el abogado de víctimas Jorge Molano, es evidente que el general y el coronel no irán más allá de lo dicho, a pesar de que les presentaron por lo menos 10 versiones de militares quienes señalan que ellos sí debían conocer lo que estaba pasando.

"Se ofrecieron declaraciones que hablan del papel de Mario Montoya en las ejecuciones extrajudiciales y pues lo que uno aspiraba era que hubiera una labor de mayor diligencia en términos al menos de decir, abrimos el incidente, abrimos una información sobre lo que ha pasado, pero es que ni siquiera se toma el trabajo de abrir el incidente con lo cual a las víctimas se les cierran los recursos", manifestó.

La defensa del general en cabeza del abogado Andrés Garzón señaló que tiene que haber un cambio argumentativo muy fuerte por parte de la defensa de las víctimas para que la JEP cambie de decisión, lo cual cree no va a ocurrir.

"No existe ninguna razón para que la Sala cambie de decisión, el hecho de que él vaya a la JEP a alegar su inocencia como tiene que ser es un acto de contribución a la verdad, la verdad no es la que uno quiere oír sino la que es y pues las víctimas simplemente quieren que Mario Montoya sea el culpable y eso no puede darse, porque él no es el culpable de esas actuaciones que se le imputan", indicó Garzón.