Piden investigar a 3 excongresistas por irregularidades tras contratos del Postconflicto

Actualización: En atención a la respuesta allegada a este medio de comunicación, Oficio No. DAUITA-20310 de la Fiscalía General de la Nación, emitida el 14 de agosto de 2024, dentro de la acción de tutela No. 202247001310900220240005700, manifestó que: “ en tal sentido al realizar la consulta utilizando como criterio de búsqueda los datos exactos aportados en la solicitud con el nombre de RODRIGO ALBERTO TABORDA APONTE y documento de identidad No. 77.094.607, NO aparecen registros de vinculación a procesos penales en calidad de indiciado/sindicado. ”

La Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que sean investigados el exrepresentante a la Cámara por el Partido Liberal Argenis Velásquez, al exrepresentante conservador Humphrey Roa Sarmiento y al exsenador de La U Jorge Géchem Turbay.

Los funcionarios habrían colaborado con la red que buscaba quedarse con los contratos del postconflicto. Según lo que han revelado las pruebas en poder del ente acusador, los congresistas estarían detrás de la venta de cupos indicativos. También se investiga la participación de los funcionarios de la Agencia de Desarrollo Rural, Rodrigo Alberto Taborda Aponte y Luis Alberto Neira. En este caso está siendo procesado Marlon Marín, sobrino de 'Iván Márquez'