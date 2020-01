Policía Nacional no registra ni argumenta qué hace con donaciones por $300.000 millones

Por: María Camila Suárez y Diego Aguilar

La W conoció en primicia que la Policía Nacional no está registrando ni argumentando qué hace con las donaciones de combustible, mantenimiento, bonos, útiles y papelería que recibe por parte de los Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales, administrados por el Ministerio del Interior y por las Gobernaciones y las Alcaldías.

Este medio confirmó que son cerca de $300.000 millones lo que representan estas donaciones no registradas, por lo que, y según alerta la Contraloría General de la República, no hay claridad de qué bienes se entregaron, si fueron o no utilizados, o qué se hizo realmente con ellos dentro de la institución.

A esto se suma otra grave situación y es que no hay claridad frente a lo que se hizo con más $25.000 millones en incentivos para los funcionarios de la Policía Nacional. Esto, debido a que en la Policía Nacional no hay criterios de distribución o de mérito de dichos recursos, por lo que no se sabe si efectivamente fueron entregados a los funcionarios, o si hay irregularidades en su repartición.

La Contraloría General no encontró registro alguno de ese dinero ni en el inventario que maneja la Policía Nacional ni tampoco en sus estados financieros. Lo que causa preocupación para el ente de control al ser montos tan representativos que requieren mayor vigilancia.

Frente a estas denuncias conocidas por La W, se contactó a la Dirección de Inspección de la Policía para obtener una respuesta, sin embargo, no ha sido posible.