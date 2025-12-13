“Estamos atrapados en la inseguridad”: Fabián Oviedo, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga

Este domingo, 14 de diciembre, Bucaramanga vivirá las elecciones atípicas para elegir al próximo alcalde de la capital santandereana. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), las elecciones atípicas son eventos electorales que se realizan por fuera del calendario electoral ordinario, con el fin de cubrir la vacancia absoluta de un mandatario y elegir una autoridad por el tiempo que resta del periodo constitucional del cargo, cuando esta vacancia se registra faltando 18 meses o más para la terminación de dicho periodo.

De esta manera, este viernes estuvo en W Sin Carreta uno de los candidatos a estas elecciones, específicamente Fabián Oviedo, que está haciendo su campaña bajo el lema “no más carreta”, por lo que aquí le contamos los detalles sobre su propuesta.

Así es la propuesta de Fabián Oviedo a la Alcaldía de Bucaramanga

Oviedo indicó que “estas elecciones no deberían existir”, indicando que “lo más importante es que la ciudadanía sepa que aquí tiene un arquitecto, una persona técnica. Una persona que no tiene jefes políticos ni maquinarias políticas detrás”, como mencionó.

A su vez, aseguró: “Tenemos que recuperar los grandes retos en materia de seguridad, de movilidad. Estamos atrapados en la inseguridad y hoy el modelo de seguridad implementado fracasó (...) Vamos a capacitar a los presidentes de juntas para que trabajen en conjunto con la Fiscalía y la Policía, para poder recuperar el territorio con contundencia, firmeza y mano dura”, añadiendo que es fundamental dar un golpe a las bandas de microtráfico.

“Soy defensor de los animales, quiero construir el primer hospital público de los animales en los primeros dos años, ya hice los diseños, solo es entrar a ejecutar”, añadió, enfocándose en que tendría una agenda minimalista.

Lista completa de candidatos

A continuación, le dejamos la lista completa de candidatos inscritos a estas elecciones atípicas en territorio bumangués:

Rubén Morales con el aval del partido Unitarios.

Carlos Bueno con el aval de Colombia Justa Libres y el coaval del partido Conservador, Liga y Mira.

Fabián Oviedo con el aval del partido Nuevo Liberalismo y el apoyo del partido ASI.

Juan Manuel González que tiene aval del partido Demócrata Colombiano.

Humberto Salazar García que se inscribió con el aval del Pacto Histórico.

Carlos Fernando Pérez con el aval del partido ADA.

Cristian Portilla en coalición con el partido de La U, Centro Democrático y Cambio Radical.

Jhan Carlos Alvernia por el partido Liberal Colombiano.

