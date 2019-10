¿Por qué el gerente del metro le tiró el teléfono al aire en La W al senador Lara?

El senador Rodrigo Lara le responde al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien asegura que lo critica porque “no le dio puestos”.

“No es la primera vez que Peñalosa dice esto. La Alcaldía ha tratado de defenderse de esta manera, como si yo fuera un puestero” aseguró.

Además, aclaró que “en la Caja de Vivienda Popular estuvo un amigo mío (...) no hacen más que agarrarse de la mentira y la infamia diciendo que estoy enojado por su salida de allá”.

De igual manera, aclaró que “yo estoy contento con el metro, no he hecho comentarios sobre si debe ser elevado o subterráneo, soy senador no tengo los conocimientos para decirlo, yo simplemente me preocupé por los recursos públicos, cuando me di cuenta que de seis proponentes quedaron dos”.

También dijo que “Estamos haciendo control político al ejecutivo, eso es lo que debe hacer un senador, preguntar en qué se está gastando la plata. Yo creo que hay indicios de que Peñalosa amañó la licitación. Eso es lo que quiero que me respondan. Yo mandé un derecho de petición donde hago una serie de preguntas”.

“Yo anticipé que la empresa escogida era la china (...) es la licitación más grande de la historia. No hubo audiencia pública de adjudicación, fue a puerta cerrada” añadió.

Sobre este tema, el gerente metro, Andrés Escobar, destacó que en ninguna empresa estaba inhabilitada y que era un asunto que se podía consultar en el SECOP.

“No encontraron ninguna inhabilidad (...) había un 6% de diferencia entre las dos propuestas y si les parece muy poquito, eso demuestra desconocimiento”.

Adicional a eso, el gerente Metro mencionó que “tenemos convenio de cooperación con tres bancos que miran lo que pasa en 165 países. Ellos aplican las normas y excluyen a las empresas que han sido sancionadas, no a las acusadas”.

De otro lado, Lara aclaró que “no tengo un prejuicio específico contra Transmilenio, pero la troncal por la Séptima es sumamente cara e innecesaria (...) no cumplieron con el principio de planeación. El mayor descalabro de las obras de este país ha sido la falta de planeación (...) en esos acuerdos secretos entre contratistas y Distrito es que vienen los problemas”.

“El metro me encanta y quiero que se haga” puntualizó.