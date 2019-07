¿Por qué los colombianos tienen que pagar corrupción de Odebrecht y Aval? #QuePaguenEllos

Luego de que se conociera que la disolución del consorcio de la Ruta del Sol II, del cual hace parte la constructora brasileña, Odebrecht y de a raíz de esto, el Estado está pagando sobre lo que recibió, que es el 52% de la obra Ruta del Sol.

Esta decisión ha generado polémica en todo el país y por eso, el exsuperintendente Pablo Felipe Robledo y José Roberto Acosta hablaron sobre las responsabilidades y errores de un proyecto que le ha costado miles de millones al Estado.

José Roberto Acosta, aseguró en primer lugar que, “deben pagar Odebrecht, Episol que es Grupo Aval, más el Grupo Solarte, los que nos deben devolver es Odebrecht y Grupo Aval”.

“La cifra que reclaman en ese tribunal de arbitramento el Consorcio de Ruta del Sol II que es Odebrecht y Grupo Aval es de 1,2 billones, y los reclamantes quieren quedarse con 1,6 billones y solo pusieron 300 mil millones” añadió.

Ante estas afirmaciones, Robledo añadió que “la ley dice que hay que pagarle al contratista así sea un corrupto. Esa es una realidad a la que no nos podemos negar. Yo quisiera que no se tenga que pagar, pero eso dice la ley ¿qué hacemos?”.

Sobre esto, afirmó Acosta que el Gobierno Santos le hizo el favor a Odebrecht mientras que Iván Duque, como senador, le hizo el favor al grupo Aval.

“La ley por la que tenemos que pagar estas deudas, ojo, que quede claro, es obra del gobierno Santos, que le estaba haciendo el favor a Sarmiento, y que después lo ayudó a concretar el Centro Democrático” expresó.

Adicional a eso, Robledo destacó que “el deudor de los bancos no es el Estado, son Odebrecht y Sarmiento, que pidieron prestada la plata a los mismos bancos de Sarmiento. Hoy no se sabe cuánto vale la obra”.

“Los cuatro bancos del grupo aval están muertos del sustos, porque pueden ser declarados como créditos de mala fe y así no tendrían derecho a un solo peso de la obra” añadió.

Además dijo que se siente indignado pues el Gobierno no ha esperado al 6 de agosto cuando el tribunal de arbitramento determinará el valor real de lo que se debe pagar, “el Gobierno está negociando el pago sin esperar al fallo”.

De otro lado, Pablo Felipe Robledo aclaró su decisión cuando dirigía a la Superintendencia de Industria y Comercio, y se ordenar la terminación del contrato, impidiendo que se declarara la caducidad del mismo.

“Se dice que el Súper Intendente evitó que hubiera caducidad en el contrato, pero yo no podía declarar la caducidad. Era la ANI. La caducidad no se aplica para un contratista corrupto, no es el remedio” aseguró.

A lo que Acosta respondió, “la diferencia de caducidad es que esta se saca sin indemnización pero con la terminación anticipada de Duque se le extiende un tapete rojo para que salgan por la puerta de adelante”.

“Yo quisiera que Odebrecht y Sarmiento no volvieran a contratar jamás. Claro que hay maneras de acabar un contrato, la Súper Intendencia tomó una decisión que es para los corruptos que es la terminación anticipada” puntualizó Pablo Felipe Robledo.