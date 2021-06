¿Por qué sancionarán a carros particulares que presten servicio de transporte?

En diálogo con Sigue La W, Camilo Pabón, superintendente de Transporte, afirmó que desde la institución se “identificó a 31 municipios” que aglomeran más de la mitad de la población de Colombia. Ahí se encuentran Bogotá, Barranquilla, Medellín. La indicación a los mandatarios locales es que “que cuando un vehículo particular se use para transporte público se le pone un comparendo de tránsito”, debido a que “está violando la ley del Código Nacional de Tránsito, lo que equivale a 900 mil pesos”.

“Lo novedoso es que se violaba también la ley de Transporte Público”, aseguró Pabón, la cual incluye a “esas personas estén prestando servicio sin seguro. “Hay requisitos de esta última ley que pueden estar violando. El único en el país que puede cambiar la ley es el Congreso de la República”.

El Superintendente de Transporte aclaró que “nunca hemos dicho que las plataformas sean ilegales”. “Lo ilegal no es si se está usando la plataforma. Estas dos leyes no tienen nada que ver con las plataformas. El conductor debe tener su seguro, su pase”, añadió.

“Los transportadores legales van y demandan al municipio, entonces el juez dice que efectivamente se está violando la norma. Cuando una persona se monta en un vehículo para conducir, debe tener seguro. No hay ninguna ley que deba decir que las plataformas son legales porque no hay ninguna que diga que son ilegales”, finalizó.

Como respuesta, Eliana Quintero, conductora de Uber en Bogotá, indicó que “muchas personas están sin empleo”, por lo que esta norma puede afectar a quienes se dedican a prestar servicio de transporte con su carro particular. “La forma es hacer cambios que nos favorezcan, nosotros no somos delincuentes. No podemos seguir yendo en contra de los conductores”.

A su vez, Danilo Barreto, vocero de plataformas de transporte, manifestó que “no podemos ser ladrones y policías al mismo tiempo”, señalando a la Superintendencia en cuestión. “¿Por qué nace la informalidad?, por la necesidad” de devengar dinero, argumentó el vocero. “En otros países los carros particulares por medio de plataformas son legales, ¿por qué no ajustan la norma aquí? Es más conveniente así que perseguirnos como delincuentes. Somos legales e ilegales al mismo tiempo”.

