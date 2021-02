¿Por qué siguen apareciendo personas fallecidas en portal Mi Vacuna? Minsalud responde

En los últimos días se han conocido denuncias ciudadanas que advierten que personas fallecidas tiempo atrás figuran en el portal Mi Vacuna, la plataforma que lanzó el Ministerio de Salud para que las personas consulten su turno de vacunación contra el COVID-19.

En contexto:

Al respecto, Weimar Pazos Enciso, jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio de Salud, explicó en La W que este fenómeno obedece a diferentes factores.

Uno de ellos es que la base de datos maestra de vacunación que emplea la plataforma para realizar las consultas, tiene diferentes fuentes que la alimentan.

Entre dichas fuentes se encuentran: la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) y el Registro Único de Afiliados – Nacimientos y Defunciones (RUAF ND).

No obstante, precisa que la base de datos del RUAF ND se tiene desde 2007, por lo que, sobre la información anterior a este año, solamente se cuenta con la Registraduría: “Si en la Registraduría la persona no aparece fallecida, no podemos tener el registro”.

"Por las diferentes fuentes que tenemos nos aparecen estas personas en los registros. Ya estamos empezando a trabajar para verificar esta información", explicó Pazos.

El funcionario agregó que en estos momentos se realiza una actualización en la base de datos, por lo que las EPS están ayudando a que esta plataforma tenga los registros totalmente actualizados.