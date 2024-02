Presidente de la refinería de Cartagena explica sobrecostos del proyecto

Orlando Cabrales, presidente de la Refinería de Cartagena, Reficar, explicó en La W que la etapa de construcción “no está progresando como se debe” y que por eso están mirando cómo evitar nuevos sobrecostos.



Cabrales dijo que el presupuesto aprobado para el proyecto fue de 4.854 millones de dólares, “sin contingencia”. Aseguró que el presupuesto inicial, que era de 3.777 millones de dólares “tenía falencias muy grandes”.



Afirmó que en ese proyecto no estaban incluidas cosas como seguridad, laboratorios y abastecimiento de agua, las cuales se adicionaron al nuevo proyecto. “Esta clase de proyectos tienen imprevistos, los cuales que fueron oficializados hace dos meses”, indicó.



Sobre una supuesta discusión con el saliente ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, Cabrales aclaró que “no hubo altercado”. Contó que por alguna razón, durante la reunión que sostuvieron”, “él se voló”.



Afirmó que una semana después el ministro lo llamó para ofrecerle excusas por su comportamiento. “Él me llamó a pedirme excusas y se las di”, narró.



Aclaró que Echeverry no puede decir que el proyecto tendrá un costo adicional de 1.500 millones de dólares porque el presupuesto inicial se rectificó a 4.854 millones de dólares.