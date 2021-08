Presidente Duque pedirá revisión a caducidad del contrato de Centros Poblados

Desde Corea del Sur, el presidente Iván Duque se mostró sorprendido por la decisión de un juez promiscuo de Puerto Colombia, Atlántico que determinó una medida provisional de suspensión al proceso de caducidad del contrato que adelantaba el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con la la Unión Temporal Centros Poblados.

“Me parece curioso, paradójico que se diga que no se cumplió con el debido proceso cuando se presentaron pólizas chimbas, falsas. No entiendo por qué a los ojos de un juez no se cumple con el debido proceso. Esto, amerita un análisis de la Comisión de Disciplina Judicial para entender que puede a haber detrás de una decisión de esa naturaleza”., dijo Duque

Por otra parte, el jefe de Estado aseguró que no está el dinero de este contrato, ya que hubo intervenciones de la Contraloría y de los organismos de control.

Finalmente, aplaudió que el fiscal general Francisco Barbosa vaya a Estados Unidos a reunirse con el FBI para que la cooperación sea rápida y eficaz para condenar a quienes usaron documentos falsos para recibir esos anticipos.