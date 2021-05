Presidente Duque rechazó bloqueos como método de negociación con el Gobierno

Este domingo se llevó a cabo una reunión en Pereira entre el presidente Iván Duque, los ministros de Defensa, Agricultura, Transporte, Minas y energía, la cúpula militar y los mandatarios del Eje Cafetero y del Valle del Cauca.

En dicho encuentro, el presidente Iván Duque anunció que van a apostarle a las caravanas seguras de abastecimiento y tanto el Ejército como la Policía velarán por la recuperación de las vías.

“Nosotros haremos valer siempre los derechos de toda una nación, y por eso estamos hoy acá, en esta comunidad, para decir que vamos a acompañarlos, porque no es favorecer a un empresario, no es favorecer un negocio, no es favorecer un sector. La libre circulación es fundamental para el ejercicio de los derechos de todos los colombianos”, sostuvo el presidente.

El mandatario nacional aseguró también que todo el país debe decirle sí a la construcción de acuerdos, pero no a la intimidación a través de las vías de hecho porque estas afectan la salud y el bienestar de todos los colombianos; además, señaló que la libre circulación y el libre abastecimiento son derechos fundamentales.

Sí a la posibilidad de construir acuerdos. ¡Claro que sí! Pero no por la vía de hecho, no con la amenaza, no con el bloqueo, no con la afectación a los derechos de toda una nación”, subrayó el jefe de Estado.

En esta mesa de trabajo, que se realizó en el centro de convenciones Expofuturo, también se entabló un diálogo con el sector productivo y se abordó la situación de abastecimiento en la región debido a que continúan los bloqueos en algunas vías de esta zona del país.

Por eso, se acordaron varios puntos como la implementación de acciones articuladas y un plan de intervención priorizado y sostenido por parte de la fuerza pública para evitar alteraciones del orden en la región.