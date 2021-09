¿Proyecto de vivienda pone en riesgo a la Mina de Sal de Zipaquirá?

Ante los micrófonos de W Radio, Carlos Hernando Riaño denunció que la Alcaldía de Zipaquirá anterior otorgó una licencia en un lote que queda encima del duomo salino de la mina de sal de Zipaquirá.

Según el denunciante, esto significa un riesgo para la estructura y para la economía del municipio. Así mismo, advirtió que el terreno ha sido deforestado en distintas ocasiones, lo cual ya ha causado filtraciones dentro de la mina.

En una entrevista con un medio local, el gerente de la mina, Orlando Sotelo, afirmó que efectivamente tienen un sistema activo para sacar el agua de la mina y advirtió que, aun si la catedral no está en riesgo actualmente, no significa que no estén preocupados.

Por su parte, el alcalde Wilson García aclaró que “no iba de la mano con el gobierno anterior”, pero explicó que, a su juicio, hay imprecisiones en lo que se denuncia.

García negó que el duomo salino esté en riesgo y explicó que se reunió con funcionarios de la Agencia Nacional de Minería (ANM), quienes establecieron que el predio, que cuenta con una licencia de parcelación de baja intensidad, no está encima de la mina y, por ende, no afectaría su estructura.

Según el alcalde, la denuncia se refiere a un gran lote que, efectivamente, cubre la mina de sal, pero el predio que tiene la licencia no cubre la mina. Sin embargo, tanto en 2015 como en 2020, esta misma entidad emitió comunicaciones en donde advirtió sobre el riesgo de construir en estos lotes y solicitó a la Alcaldía actual, adoptar acciones tendientes a evitar cualquier tipo de acción por parte de terceros.