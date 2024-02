Prueba del polígrafo para ascensos a Generales piden en el Congreso de la República

El Senador Juan Fernando Cristo aseguró que la prueba del polígrafo es un elemento que tendría que ser aplicado desde el Ministerio de Defensa, antes de que las propuestas de ascensos lleguen incluso al Capitolio Nacional.



“Yo creo que ese es un mecanismo que hay que evaluar que podría ser útil, no solamente cuando los ascensos lleguen a estudio del Congreso sino antes (...) internamente el Ministerio de Defensa y la Policía y el Ejército deberían utilizar esos mecanismos para no volver a cometer esas equivocaciones”. Afirmó el Congresista Liberal en relación con el caso del General Santoyo.



Cristo argumentó que la prueba del polígrafo se usa en muchos países y ejércitos del mundo, y que así no tenga validez legal, es un instrumento que se podría utilizar en cualquier momento por las Fuerzas Militares colombianas.



Frente al caso particular del exgeneral Santoyo, dijo que se evidencia un descuido negligente no solo en el proceso de ascenso, sino también en la investigación, que al momento la ha adelantado el Gobierno Estadounidense.



“Es una negligencia muy sospechosa por parte de quienes tuvieron la obligación de evaluar y de estudiar la situación del general Santoyo, estamos hablando de alguien que fue el jefe de seguridad, primero, de Uribe candidato y después de Uribe presidente, durante mas de 5 años (...) resulta difícil creer que durante esos años estuvo incrustado en el palacio de Nariño sirviendo de enlace y sirviendo de informante para los paramilitares sin levantar la mas mínima sospecha en el Palacio presidencial”, Agregó el Parlamentario.



Finalmente el Senador Cristo, dijo que la confesión del exgeneral Mauricio Santoyo, es “lo más grave” que le ha pasado a la institucionalidad colombiana en muchísimos años.