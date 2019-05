Que me dé un cuarto en su casa para que me vea todos los días: Santrich a vicepresidenta

El exlíder de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Seuxis Paucias Hernández, mejor conocido como Jesús Santrich, recobró su libertad el pasado 30 de mayo. El congresista electo permaneció 416 días preso, luego del pedido de extradición solicitado por los Estados Unidos por el presunto delito de narcotráfico.

Tras su recién recobrada libertad, Santrich allana el camino para asumir su curul en la Cámara de Representantes.

En diálogo con La W, Santrich se refirió a lo que se conoció como un intento de suicidio: “A raíz de que escuché que se iba a declarar un Estado de sitio para extraditarme, decidí atentar contra mí. Por dignidad no iba a permitir que eso pasara”.

“Yo no conozco los decires de Marlon Marín, pero en todo caso es un testimonio que necesita pruebas”, manifestó el congresista electo al referirse a quien ha declarado en su contra y llevó a que la justicia estadounidense lo pidiera en extradición.

Tras una intensa batalla jurídica, el exguerrillero, quien también hizo parte del equipo negociador del acuerdo de paz firmado en La Habana, abandonó el búnker de la Fiscalía donde permanecía desde el pasado 17 de mayo luego de quedar brevemente en libertad al salir de la cárcel La Picota de Bogotá.

Respecto a los delitos por los que ha sido señalado, Santrich expresó: “Desde que yo llegué a Colombia, he estado custodiado las 24 horas por la Policía Nacional y ellos pueden dar fe de que nunca he realizado ninguna reunión relacionada con negocios ilícitos (…) yo no tengo arrepentimiento de los actos que he hecho en mi vida, han sido limpios, transparentes y dentro de la legalidad”.

Sobre “Iván Márquez” y “El Paisa”, quienes han incumplido en reiteradas ocasiones las citaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Santrich manifestó: “Tengo confianza en que manden sus informes y hagan lo que debe darse en la JEP. No creo que estén violentando el acuerdo, en sus pronunciamientos han insistido en la búsqueda de la paz”.

“Por la buena fe, fuimos extremadamente confiados y por eso nos están asesinando. Hay incumplimiento total por parte del Estado. Pero Iván Márquez no ha dicho que se arrepiente del acuerdo”, advirtió.

Respecto a su posesión como representante a la Cámara por su partido, Santrich indicó que “apenas me lo indique mi partido, asumiré mi posesión siempre y cuando se den las condiciones”.

En respuesta a su polémica frase cantando “quizás, quizás, quizás” cuando un periodista lo consultó sobre las víctimas, Santrich aclaró lo siguiente: “Fui descontextualizado porque dije la expresión no contra las víctimas sino contra los militares. Si alguien se sintió ofendido, ofrezco disculpas una y mil veces”.

“Los organizadores de la masacre de El Aro también están de jefes de partido y parlamentarios (…) tengo dignidad, honor y nunca he participado en una ilicitud como de la que se me acusa”, subrayó en su defensa.

“Lo que está viviendo la Farc no es un melodrama. Tenemos una situación de inseguridad jurídica y personal. Es una tragedia nacional porque se suman dirigentes de comunidades rurales que están bajo tierra”, comentó el ex líder guerrillero, al referirse a la inseguridad jurídica que reclaman los excombatientes.

