¿Qué puede hacer si lo despiden sin justa causa?

El despido sin justa causa es aquel que se da cuando un empleador deja sin trabajo a una persona, sin tener en cuenta algunas de las justificaciones establecidas que contempla el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.

Si una persona tiene un contrato laboral a término indefinido, es decir, ambas partes no han acordado de manera formal una fecha de terminación de este, pero el empleador decide terminar este acuerdo sin alguna razón específica, tenga en cuenta que usted tiene derecho a una indemnización por parte de la empresa.

En caso de que el empleador no acceda a dicho pago, se recomienda intentar una solución directamente con él para llegar a un acuerdo de la manera más favorable para ambas partes. De no alcanzar ningún arreglo, puede acudir a un inspector de trabajo, este utilizará la figura de la conciliación para conseguir una salida en la que no se vulnere su derecho a la indemnización.

Posteriormente si hay conciliación, puede presentar una demanda ante un juez laboral de la ciudad donde trabajaba.

Por otra parte, para calcular el valor de la indemnización debe tener en cuenta el tipo de contrato o la modalidad contractual, por ejemplo:

Si cuando despiden al trabajador antes de su primer año, su contrato era a término indefinido y su paga es menor a 10 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV), debe recibir lo correspondiente a 30 días de trabajo. Si gana más de 10 SMMLV, la indemnización será de 20 días adicionales al primer año.

Así mismo, desde el segundo año, quienes tengan un sueldo menor a 10 SMMLV recibirán 20 días de trabajo, mientras los que tengan más de 10 SMMLV recibirán 15 adicionales al primer año.

