Queremos impulsar las voces de protestas que hay en las calles: Doctor Krápula

Luego de que se hiciera viral en redes sociales el hashtag #Permisoparacantar, el cual buscaba que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, autorizara realizar un concierto en donde se presentarán varios artistas nacionales con el fin de apoyar el paro nacional, la Alcaldía de la ciudad notificó que dicho concierto está autorizado y el IDRD será el encargado de realizar todos los permisos.

Para esto, Mario Muñoz, líder de la banda Doctor Krápula, en diálogo con La W compartió el propósito que tiene este evento: “Esto es una iniciativa civil de artistas de los ciudadanos, desde nuestro oficio y nuestra música, hemos decidido sumar nuestras voces en apoyo a tantas causas que están reunidas en las calles alzando la voz”.

Además, expresó que cuando se hizo el anuncio de este concierto, varios artistas se sumaron y decidieron participar. “Logramos que el alcalde, que escuchó el pedido de los artistas y ciudadanos, hiciera oficial en su cuenta de Twitter que nos prestaría el parque Simón Bolívar sin cobro”.

En cuanto a los artistas que irán, Mario contó que estarán: Adriana Lucia, Santiago Cruz, Los PetitFellas, Bomba Estereo, Systema Solar, Diamante Eléctrico, Doctor Krápula, Marta Gómez, entre otros que están por confirmar.

Por otro lado, Danny Boom, integrante de Systema Solar, contó que: “Yo recibí una llamada directa de Catalina García invitándome al concierto y yo me comuniqué con el colectivo del grupo y estamos contentos que hayan iniciativas de varios sectores para encontrar puntos que favorezcan la situación del país”.

Para finalizar, Mario se refirió a los cantantes que no han decidido pronunciarse frente al tema de lo que sucede en el país: “Preferimos no mencionar nombres, pero hay muchos artistas que dicen no querer meterse en la política, pero cuando se trata de policía nacional, cuando se ha tratado de Venezuela y otros países si lo han hecho, eso a mí me causa mucha inquietud y tristeza”.