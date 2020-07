¿Quién tiene la razón? Empleados denuncian que se contagiaron de COVID-19 en la oficina

Empleados de la empresa Tu orden, denunciaron en Sigue La W que en la organización hacen falta medidas seguridad efectivas y que han sido despedidos por pedirle a los directivos que les permitan trabajar desde su casa.

Juan David Fernández, denunciante, dijo que "en la oficina todo siguió normal a pesar de la pandemia, todos tuvimos que ir (...) Una de mis compañeras comenzó a sentirse muy mal, varias personas tuvimos contacto con ella y dio positivo para covid".

De otro lado, Mayra Edith Loaiza contó que "a pesar de que yo tenía que tomarme la prueba de COVID-19, me hicieron ir a trabajar. No me han dejado aislarme. Cuando solicité "home office", me enviaron una carta de despido".

Por su parte, Catalina Buitrago, gerente de la empresa, explicó que por ser una organización que distribuye alimentos, está exentos de cumplir con la cuarentena y que, quienes están trabajando de manera presencial es porque no hay manera de ejercer sus labores desde casa.

De hecho, explicó que a muchos empleados se les dio la oportunidad de trabajar desde casa pero que, debido a bajos desempeños, tuvieron que hacerlo de manera presencial.

Además, señaló que "no hay manera de asegurar que ellos se contagiaron en al oficina, hay pruebas de que muchos estaban saliendo a clases o a verse con amigos (...) tuve muchas veces que llamarles la atención cuando estaban tomando tinto en un puesto que estaba al frente de la oficina".

De igual forma, destacó que la secretaría de Salud de Bogotá les realizó una visita de rutina para verificar las condiciones de la empresa y que fue positiva. Incluso señaló que la ARL que usaron para implementar las medidas los felicitó por su trabajo.

La gerente, también, mostró las instalaciones de la oficina y explicó las medidas de seguridad que han implementado para cuidar a los empleados.