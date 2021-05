¿Renuncia de Carrasquilla debilitaría su candidatura a presidir la CAF?

El algoritmo de este lunes nos lleva a hablar de la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, porque su situación es insostenible después del retiro de la Reforma Tributaria; sin embargo, su salida podría tener un daño colateral para el país: la aspiración a presidir la CAF.



El 6 de abril, el Gobierno y el gerente del Banco de la República postularon a Carrasquilla para presidir el Banco, tras la renuncia del peruano Luis Carranza Ugarte.



Supimos que hay preocupación en un sector del Gobierno que considera que la candidatura de Carrasquilla se debilitaría por el hecho de no ser ministro en ejercicio. Esta situación no es menor porque tras la salida de Luis Alberto Moreno del BID, el país no tiene posiciones de alto nivel en bancos de desarrollo de la región, que son de vital importancia en el proceso de enfrentar la pandemia y reactivar la económica.

Así que el camino es largo y la aspiración sigue ahí, pero la crisis de la Reforma Tributaria podría no solo tener consecuencias políticas y sociales en el país, sino en las aspiraciones estratégicas de Colombia en el futuro inmediato.

Y la ñapa corre por cuenta del posible remplazo de Carrasquilla en el Ministerio porque el hoy viceministro, Juan Alberto Londoño tiene el apoyo de dos de los partidos de la coalición de gobierno: Centro Democrático y el Partido Conservador.