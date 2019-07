Revelaron irregularidades encontradas en inspección al transporte por cable en Colombia

La Superintendencia de Transporte presentó el primer informe sobre el estado del sistema de transporte por cable en Colombia.

El documento se realizó con base en visitas de auditoría preventiva a 9 empresas de transporte por cable que operan 16 líneas en Colombia, con el fin de identificar las fortalezas y debilidades en la prestación de este servicio de transporte.

Empresas visitadas

Teleférico A Monserrate S.A

Corporación Parque Nacional del Chicamocha

Asociación Cable Aéreo Manizales

Corporación para el Desarrollo de Caldas

Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra Ltda. (Metro De Medellín Ltda)

Empresas Públicas De Medellín E.S.P

Junta de Acción Comunal de Guatoco (Sopetran)

Consorcio Cablemovil

Corporación Las Lajas

Según lo informado por el ente de control y vigilancia, se logró evidenciar que de las 9 empresas visitadas, solo 6 cuentan con habilitación y permiso de operación expedido por el Ministerio de Transporte, las cuales son:

Teleférico A Monserrate S.A,

Corporación Parque Nacional del Chicamocha,

Asociación Cable Aéreo Manizales,

Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra Ltda. (Metro De Medellín),

Consorcio Cablemovil

Corporación Las Lajas

En cuanto a hallazgos, según las visitas preventivas realizadas por la entidad de mayo a julio de presente año, arrojaron irregularidades, como por ejemplo, que el mantenimiento en algunos casos es realizado por la comunidad, no existe manual de seguridad operativo y de mantenimiento, el personal no es idóneo para realizar el mantenimiento, no existen programas de capacitación para los operadores, no existen certificados de conformidad de los equipos, no existen programas de medicina preventiva, entre otras.

En algunos casos, los manuales de operación, seguridad y mantenimiento son adoptados según los criterios individuales de cada empresa, sin que exista uniformidad en su contenido, lo que conlleva a un riesgo de seguridad para los usuarios.

Respecto al análisis en términos administrativos, se evidenció principalmente que algunas de las empresas no cuentan con los perfiles y competencias técnicas requeridas para la operación del servicio de transporte por cable.

La SuperTransporte aseguró que exigirá a las empresas prestadoras de este servicio, un plan de mejoramiento que evidencie las acciones a realizar para corregir dichas irregularidades, cuyo incumplimiento podrá generar amonestaciones y/o multas, e inclusive la cancelación de la habilitación.

Finalmente el ente de control y vigilancia, manifestó que seguirá llevando a cabo un seguimiento riguroso a los prestadores del servicio público de transporte de cable, para garantizar el cumplimiento de los principios de seguridad y legalidad en el sector.