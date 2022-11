Santos y Rajoy rechazan acusación venezolana sobre eje Madrid-Bogotá-Miami

El presidente Juan Manuel Santos, y el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, rechazaron las acusaciones sobre la existencia de un "eje Madrid-Bogotá-Miami" de conspiración contra el Ejecutivo de Venezuela.



En una conferencia de prensa conjunta, ambos fueron preguntados sobre las acusaciones vertidas el mes pasado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre una supuesta "conspiración permanente" contra su Gobierno.



"Desde Bogotá no hay ningún complot. Si lo llego a descubrir, será castigado con la contundencia que permite la ley", respondió Santos.



"No he podido detectar ni descubrir ningún complot", insistió Santos al asegurar que "ningún Gobierno de Bogotá lo permitiría".



Por su parte, Mariano Rajoy declaró estar de acuerdo con el rechazo expresado por Santos y afirmó que "debemos Hacer un esfuerzo todos para tratar estas cosas con la mayor seriedad".



El pasado 19 de febrero, Maduro afirmó que "desde Madrid, la derecha; de Bogotá, la ultraderecha, y de Miami, la ultraderecha, han hecho un eje Madrid-Bogotá-Miami para conspirar contra nuestra patria, y todos los días sacan barbaridades de Venezuela".



Además Maduro afirmó que "todos los días" en la prensa española "en primera plana salen mentiras, manipulaciones" para hacer ver mal a Venezuela.



Santos se encuentra de visita de Estado a España y hoy mantuvo una reunión con Rajoy, al termino de la cual ambos Gobiernos firmaron varios convenios y reforzaron el acuerdo marco de cooperación.