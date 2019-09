'Santrich' reaparece en video y critica al Gobierno por "abandonar el acuerdo de paz"

En un video publicado este 1° de septiembre, apenas dos días después de que un grupo de excombatientes anunciara su regreso a las armas, ‘Jesús Santrich’, disidente de las Farc, criticó al Gobierno por haber “traicionado” el acuerdo de paz que se firmó con la guerrilla en 2016.

En una “declaración política” de seis minutos y medio, que se dio a conocer a través de YouTube y que cuenta con la misma puesta en escena de la primera grabación, ‘Santrich’ advierte que su rearme es “la respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana”.

Así, acompañado de siete disidentes vestidos de verde militar y armados con fusiles, ‘Santrich’ criticó al presidente Iván Duque al considerar que está “desconociendo que el acuerdo se firmó con el Estado”.

“Asegura sin inmutarse que lo que él no firmó no lo obliga (…) evidentemente el establecimiento no quiso respetar los principios que rigen las negociaciones, el pacta sunt servanda (lo pactado obliga) y la buena fe. El Estado que no respeta sus compromisos no merece el respeto de la comunidad internacional ni de su propio pueblo”, dijo el guerrillero reincidente en la comunicación.

También reiteró, igual a como lo hizo ‘Iván Márquez’ en el video conocido el pasado 29 de agosto, que este nuevo brazo armado buscará “esfuerzos de unidad con la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional)”.

Sobre ‘Jesús Santrich’ pesa una orden de captura vigente expedida el pasado 9 de julio por la Corte Suprema de Justicia, que elevó ante la Interpol la solicitud de emitir circular roja para su detención luego de no presentarse a una indagatoria en un proceso de narcotráfico. Por ese caso, ‘Santrich’ es pedido en extradición por la justicia estadounidense que lo acusa de narcotráfico, un delito que habría sido cometido después del 1° de diciembre de 2016 tras la entrada en vigor el acuerdo de paz.