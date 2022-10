Senadores del Polo impulsarán proyecto de ley para prohibir porte de armas

En diálogo con La W, el senador del Polo Democrático Alternativo Camilo Romero, señaló que junto a sus compañeros Luis Avellaneda y Jorge Guevara, impulsarán un proyecto de ley para prohibir el porte de armas en Colombia y que “esto no se trata de hacer cumplir un capricho de un Alcalde sino de mirar qué clase de sociedad queremos para Colombia”.









“El proyecto busca pasar de los Comandantes de Brigada a los Alcaldes, la potestad de prohibir o no, el porte de armas” indicó Romero y agregó que la propuesta se sustenta en “hacer cumplir la Constitución ya que son los Alcaldes y los Comandantes de la Policía, encargados de la seguridad en cada ciudad”. Sin embargo, según Romero, los Alcaldes tendrán la autonomía de decidir si aplican o no la medida.









En cuanto a implementar otra serie de medidas y no la prohibición radical del porte de armas, el Senador expresó que “los delincuentes no van a respetar una nueva norma o ley, en cambio con esta propuesta se intensificaría las actividades de la Policía. Este debate va más allá ya que no son los instrumentos quienes matan si no son las personas. Podemos buscar un territorio libre de armas y dispuesto a la paz”.









De igual manera, el senador Camilo Romero precisó que son los organismos de seguridad quienes deben medir el riesgo de cada persona y más en una actividad tan comprometida como la política, así que “sería irresponsable decir hasta dónde va la posibilidad de riego de alguien, pero “si es con ejemplo podríamos intentarlo”.









“El tema es de fondo (…) no es simple, vamos a hacer cumplir un capricho de un alcalde, es hacer cumplir la Constitución, es otorgarle a los Alcaldes el lugar que les corresponde al ser responsables de la seguridad de cada ciudad”, concluyó Romero.