Si Esteban Moreno habla se cae la institucionalidad de este país: Benedetti

Vicky Dávila reveló en W Radio la declaración rendida por Andres Sanmiguel Castaño, representante de Gistic Logistic Soluciones Integrales, quien aseguró que recibió $3.894 millones destinados a la campaña de Juan Manuel Santos.

Dentro de la denuncia el empresario afirmó que el dinero fue consignado a la cuenta de su empresa y que provenía de un negocio ficticio para la Ruta del Sol, que debió entregarla en efectivo y de manera urgente a Esteban Moreno, quien la recogió en los bancos en un carro blindado y con más de 20 escoltas.

También, aseguró que la plata era para “gente del Partido Liberal”, menciona a Simón Gaviria, hijo del expresidente Cesar Gaviria.

El senador Armando Benedetti habló de las denuncias previas que había realizado respecto a este tema.

“El 15 de noviembre y 5 de diciembre hice unas denuncias, empiezo a hablar del manejo de Néstor Humberto Martínez del manejo de esas coimas, de Episol, el 24 de enero del 2018 van todos los que tienen qué ver con Odebrecht y dicen que no tengo nada qué ver con Odebrecht. La plata la pide Néstor Humberto Martínez en mayo del 2014 después de la primera vuelta” reveló.

Agregó que “Hasta hace tres meses se descubre que el contrato RGQ con Odebrecht era falso, de algo más de 4 mil millones de pesos”.

Sobre por qué no le dieron la suficiente atención a estas denuncias dijo que “nadie sacó nada de lo que denuncié el 5 de diciembre de 2017 porque el fiscal y Luis Carlos Sarmiento llamaron a todos los medios a decir que yo estaba loco. Eso me lo dijeron dos directores de medios”.

Adicional a eso explicó cómo llegó a estas investigaciones, “Yo no soy testigo. Yo vengo como un senador que por cuestiones políticas Néstor Humberto Martínez me empieza a perseguir y yo investigo y me encontré con esto”.

De igual forma recalcó que fue el ex fiscal Néstor Humberto Martínez, quien pidió el dinero, “si va y revisa los estados financieros de la empresa (GISTIC), ahí ya estaban caídos, porque él fue el que lo hizo”.

Según Benedetti, de manera similar fue con Odebrecht, “las investigaciones de Odebrecht, Néstor Humberto Martínez las soslayó completamente, les hizo el quite porque él les ayudó a recoger la plata y él hizo toda esta estructura”.

Además, de acuerdo con Benedetti, Germán Vargas, sabía de esto de Néstor Humberto Martínez.

De Vargas Lleras también afirmó que “tenía la pretensión de que apoyara su candidatura, pero nosotros pretendíamos decidir por quién íbamos a votar y uno de esos sapos fue el señor fiscal para meterme preso y negociar al partido”.

“Yo me di cuenta que en el fondo Vargas Lleras me quería de todas maneras. Tomamos la decisión de que La U apoyara a Vargas y yo decidí apoyarlo” aseguró.

También destacó la importancia de Esteban Moreno en el caso, “él es el que tiene las claves de todo. Si Moreno corrobora lo que estamos diciendo aquí se desbarata la institucionalidad de este país”.

Sobre Santos dijo que “yo fui punta de lanza del gobierno Santos, a mí me tocó decir todo esto porque me topé con esto, yo entiendo que Santos esté molesto, pero yo le dije y él me dejó solo con todas estas denuncias”.

Finalmente dijo que “me han cogido de pendejo para distraer la atención de todo lo que ha pasado. Por eso, vengo hoy a reivindicarme y a decirles que fui el primero en advertir lo de los dineros de Epistol”.