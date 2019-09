Si fuera presidente ¿Qué haría Paloma Valencia con Uribe, Arias y las Cortes?

Luego de que Paloma Valencia asegurara que si fuera presidenta de Colombia, ordenaría operación contra 'Iván Márquez' en Venezuela, la senadora habló en La W sobre las impresiones que tiene respecto a la situación que se vive con el vecino país.

“Yo no quiero darle consejos al Presidente Duque porque yo no soy Presidente. Yo creo que el Presidente es un hombre sosegado que considera que los bloqueos económicos que se pueden producir sobre Venezuela van a ser suficientes para que la dictadura caiga” afirmó.

Adicional a eso, dijo que “esta situación se complica cada día más, las disidencias en Venezuela son una amenaza que el país debería atender con una operación de altísimo nivel, estamos posponiendo algo muy crítico para los colombianos (...) al menos hay 20% de venezolanos incorporados a estos grupos delincuenciales”.

“No se puede permitir que se perpetúe esa relación simbiótica de Nicolás Maduro protegiendo a los guerrillero, pero lo que sí creo, es que él no tiene capacidad de reacción. ¿Cómo se va a permitir que cuente con un ejército criminal financiado por el narcotráfico?” aseguró.

Además señaló que “a Venezuela, esta amenaza los preocupa tanto como a nosotros (...) sería un operativo conjunto. Habría respaldo político internacional al gobierno legítimo de Venezuela, que es el de Juan Guaidó”.

También habló de Andrés Felipe Arias y resaltó que “no estamos pidiendo impunidad, estamos pidiendo garantías procesales (...) es sensible humanitariamente y para el uribismo. Él habría sido presidente, no se robó un peso”.

De igual forma dijo que en el proceso de Alvaro Uribe Vélez no se han brindado las garantías necesarias. “Yo creo que su proceso necesita muchas garantías. Yo no entiendo como en un país uno puede chuzar un presidente y se puede decir que es un error y luego decir que esas pruebas son lícitas. A mí eso no me cabe en la cabeza”.

Adicional a eso, expresó “tengo críticas hacia la Constitución del 91, pero andar cambiando las normas es terrible. Propondría que cada presidente pudiera hacer solo una reforma de máximo tres artículos en su periodo”.

De otro lado, dijo que aunque dejaría terminar a los magistrados de las Cortes, si fuera presidente, las reformaría. “Yo creo que Colombia sí necesita una gran reforma en sus Cortes. Yo he sido promotora de la idea de una unificación de estos altos tribunales”.

Finalmente, destacó que para ella, “este es un ejercicio puramente intelectual, porque no tenemos los datos para hacer esta propuesta. Si el presidente me preguntara, yo le diría: "haga lo que considere conveniente hacer".

“Mi compromiso es apoyar al presidente y las decisiones que tome. Iván Duque es el mandatario que elegimos y lo apoyo incondicionalmente en todas sus decisiones” concluyó.