Si van a marchar háganlo sin violencia. Nos estamos agrediendo unos a otros: patrullera

La patrullera Pinchao fue víctima de agresión por parte de encapuchados en el marco del Paro Nacional que se lleva a cabo en el país desde el 21 de noviembre. En diálogo con La W, la patrullera contó cómo pasó lo sucedido: “El día 22 estábamos de guardia en el Icetex, en donde un grupo de personas querían entrar a este lugar. Mi compañero y yo quedamos en medio de las manifestaciones, a mi compañera le quitaron el casco y la apedrearon. A mí no me pudieron quitar el casco. En este momento no puedo mover los brazos, tengo dificultad al respirar y mi compañera tiene 7 puntos en la cabeza”.

Además, agregó que ella entiende que los ciudadanos están ejerciendo su derecho al voto, pero expresó que la Policía Nacional está haciendo su trabajo.

Sobre cómo logró salir de esta situación, la patrullera dijo que: “Reconozco que una mujer manifestante gritaba por nosotras, pero sin embargo nos seguían golpeando. Afortunadamente nuestros compañeros llegaron y uno de ellos se me lanzó encima para protegerme. Me sacaron cargada”.

En cuanto al mensaje que le envía a los manifestantes dijo que: “Yo sé que es su derecho, pero si lo van a hacer, háganlo sin violencia. Nos estamos agrediendo unos a otros, detrás de nosotros hay una familia que nos espera en casa”.