Supersalud sanciona a Medimás por $5.800 millones

La Superintendencia Nacional de Salud impuso dos multas a la EPS Medimás en primera instancia, las cuales alcanzan los $5.800 millones de pesos.

(Le puede interesar: Cada 34 segundos en Colombia se presenta una tutela por violación al derecho a la salud)

La sanción fue impuesta debido a las fallas detectadas en la prestación de los servicios de salud de sus afiliados y por el no reporte de información, lo cual obstruyó las acciones de inspección y vigilancia propias de la entidad.

La primera sanción se impone porque la EPS no suministró oportunamente los medicamentos a pacientes trasplantados y por no haber atendido a las órdenes. La segunda sanción se debe a que no argumentó por qué presentó demoras en la entrega de insumos y servicios a pacientes de alto costo y oncológicos, situación que puso en riesgo la vida y salud de las personas.

(Lea también: Tribunal aclara que no ha reversado traslado de usuarios de Medimás)