Supertransporte abrió investigación y formuló cargos a la Secretaria de Transito de Pasto

La Superintendencia de Transporte confirmó que abrió investigación y formuló pliego de cargos contra la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Pasto, por presuntamente no cumplir con sus deberes de ejecutar acciones para combatir los focos de ilegalidad e informalidad en el transporte del municipio.

Los cargos formulados por la entidad se fundamentan según lo expuesto en, presuntamente alterar el servicio de transporte al omitir sus deberes como organismo de tránsito por no ejecutar acciones tendientes a combatir los focos de ilegalidad e informalidad, y no acatar una orden impartida por esta Superintendencia durante la averiguación preliminar. En adición, por no suministrar la información en el aplicativo web VIGIA, no reportar la información necesaria para mantener actualizado el Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT y; no suministrar la información requerida en la visita de inspección.

Lo anterior según el ente de control y vigilancia se evidenció mediante visita administrativa realizada por parte de la entidad, en la cual se verificaron acciones llevadas a cabo por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Pasto.

En caso de ser encontrado responsable, el organismo podrá ser amonestado y/o multado hasta por 700 salarios mínimos legales vigentes.

Finalmente, la Supertransporte manifestó que las personas que deseen intervenir en la investigación, solicitar y aportar pruebas, podrán hacerlo acreditando su calidad de tercero interesado, ante el ente de control y vigilancia.