"Todo lo he hecho correctamente": canciller en debate de Pandora Papers

Durante el debate de control político sobre los Pandora Papers, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez aseguró que se siente “absolutamente tranquila” sobre su actuar y que, lastimosamente, muchos congresistas han usado el espacio para hacer “ataques personales, expresiones de odio, amargura y resentimiento”.



Igualmente, reiteró que la compañía con la que fue mencionada en el escándalo, así como su inversión en la Sociedad Comisionista de Bolsa, fueron declaradas ante el Banco de la República y la DIAN conforme a la ley.



“Yo espero el día que me muera poder morirme sin avergonzarme de nada de lo que hice y hasta hoy, por fortuna, tengo la tranquilidad de decir que lo que he hecho lo he hecho correctamente, lo de hecho dentro de la ley, dentro del sentido ético, de respeto y, por supuesto, lo he hecho con la cara en alto”, señaló.

Igualmente, le contestó fuertemente a la representante a la Cámara, Ángela María Robledo, quien le dijo que debería acudir ante la JEP y la Comisión de la Verdad para hablar sobre la operación Orión, y recordó el episodio de ‘Memo fantasma’.

Entretanto, varios congresistas de la oposición le pidieron la renuncia al director de la DIAN, Lisandro Junco, entre ellos David Racero, Juanita Goebertus y María José Pizarro.



Pizarro también cuestionó que el fiscal general no haya acudido al debate y aseguró que Colombia no ha abierto investigaciones formales sobre los Pandora Papers.



Pero también hubo congresistas que defendieron a los funcionarios salpicados en la investigación periodística, como César Lorduy quien dijo que “no hay nada ilegal, no se ha violado absolutamente ninguna norma, todo está declarado y todo está reportado”.