Todo lo que debe saber de la vacuna contra el Coronavirus

En Sigue la W habló el doctor John Mario González, inmunólogo, refiriéndose a las vacunas contra el coronavirus: qué tan seguras son y cómo el país debe afrontar la recién llegada de 50 mil dosis.

“Estamos contentos, el que diga que no está viviendo en otra época”, afirmó el Dr. González. Si bien 50 mil vacunas “es poco”, el doctor explicó que “es un inicio. Hay países que llevan meses vacunando y llevan apenas el 1%. Están llegando vacunas de farmacéuticas que tienen sus bodegas vacías. Es imposible vacunar a 35 millones al mismo tiempo”.

El inmunólogo aseguró que “tenemos que trabajar entre todos para convencer a la población” para vacunarse. “Si no se hubiesen inmunizado ante las otras enfermedades, no estarían aquí”, respondió a quienes no quieren recibir las dosis.

Frente a los rumores que circulan en las redes sociales, resaltó que “no existe la tecnología de insertar chip en el cuerpo a través de las vacunas”, como tampoco “entrarán al genoma humano ni es para diezmar a la población”.

Si bien las vacunas se produjeron en poco tiempo “las plataformas para usar estas dosis existían desde hace años. Lo que cambió fue meterle las moléculas pertenecientes al virus. Es decir, no es realmente hecho en meses, sino que lleva un recorrido de décadas”, aseveró.

“Además, se hace un ensayo de vacunas y, con las vacunas inyectadas hasta el día de hoy, no se han visto reacciones severas. Algunas personas sí tienen estas reacciones, pero son individuales. Cuando una vacuna tiene efectos secundarios, eso se nota inmediatamente, no en diez años”, dijo.

Según las cifras más recientes del Dane, el 59% de los colombianos se vacunaría contra el coronavirus; por el contrario, el 41% se mostró contrario a aplicarse la dosis contra la pandemia.