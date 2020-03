Trabajadores de call center obligados a trabajar en medio de la llegada del coronavirus

W Radio recibió algunas denuncias de personas que trabajan en el call center Teleperformance ubicado en la Avenida el Dorado en Bogotá y que desde luego pidieron mantener en total reserva sus nombres.

En sus denuncias los operadores del call, manifestaron que la compañía les ofreció la posibilidad de ir a trabajar durante este fin de semana en el que se decretó el simulacro de cuarentena, y aunque la solicitud no es obligatoria, la empresa advierte que el que no vaya no obtendrá el pago del día, lo que obligó a muchos por sus necesidades económicas a presentarse al sitio de trabajo.

Los trabajadores también se mostraron preocupados al manifestar que desde la compañía les estaban diciendo que se aprovecharán de que el call center tiene algunas campañas ligadas a salud para que al momento de salir a la calle y ser indagados del por qué no estaban cumpliendo con la cuarentena dijeran que eran prestadores de servicios de salud, a pesar de que en muchos casos sus labores al interior de la empresa no tuvieran nada que ver con este sector de la población que tiene excepción para este fin de semana de salir a las calles.

W Radio tuvo acceso a un par de audio de una supervisora llamada Alejandra Ortega de la campaña Rebel, que no tiene nada que ver con salud; allí la misma dice “efectivamente lograron como filtrar la excepción y pues como Teleperformance tiene algunas campañas que atienden cosas medidas y cosas de salud pues obviamente por ahí se metieron y nos toca venir a trabajar absolutamente a todos el fin de semana, ok, o sea tenemos todos, todos la excepción, sin embargo acuérdense que los que no estén de acuerdo o no quieran venir pues no deben hacerlo o sea no están obligados a hacerlo, obviamente no se va a proceder con medidas disciplinarios, nada de eso, pero si tiene que tener en cuenta que no se les va a pagar el día, cada día que ustedes falten es un día que obviamente no se paga y si vienen como habíamos quedado, se va pagar cada día como si fuera un domingo”.

Seguido a esto, la supervisora aseguró que la compañía tenía conocimiento de lo que se ha asegurado anteriormente, expresando “en caso de que los pare un Policía o cualquier autoridad pueden presentar el documento y decir que ustedes trabajan para Teperformance y que hacen parte de la excepción por prestar servicios de salud y adicional a eso, ahorita más tarde yo creo que les va a llegar a su correo la notificación de todo lo que les estoy contando, y adicional a eso les va a llegar como una carta o un comunicado en donde la empresa les autoriza trabajar todos estos días, ok”.

Se debe decir que W Radio se puso en contacto con Teleperformance donde se pidió que por favor aclararan los interrogantes generados por esta denuncia, pese a ello el operador que contestó confirmó que no había quién respondiera, y que solo podían atender la misma a través de un correo electrónico, al cual W Radio escribió pero apareció como inexistente.