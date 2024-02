Tres perlas de la senadora Cabal sobre restitución de tierras

Vale la pena recordar que la congresista María Fernanda Cabal se encuentra promoviendo un proyecto de ley para modificar la Ley 1448 que devuelve predios a víctimas de la guerra.

En entrevista con La W, la congresista aseguró: “el problema de la Ley 1448 es que no previó que a quienes se les está reclamando es a campesinos victimas también de desplazamiento de esa región o de otra región. Lo que no me pueden argumentar ninguno de estos progresistas, con su banderita de los derechos humanos, es que hay víctimas que tengan más derechos que otras víctimas”.

La W habló con el exdirector de la Unidad de Restitución, Ricardo Sabogal, para saber si las anteriores afirmaciones de María Fernanda Cabal coincidían con la realidad de la ley de restitución de tierras. Por ejemplo, si no se previó que podía existir reclamaciones a víctimas de despojo o desplazamiento; ante esto Sabogal aseguró que “este es un tema que se denomina noción de segundo ocupante y hace varios años lo resolvió la Corte, de hecho la Unidad de Restitución tiene un programa de atención a ocupantes secundarios y cada juez que encuentra un caso de ocupante secundario solicita darle atención que puede ser que le den tierras, proyectos productivos o las dos cosas, eso ya está resuelto”.

Un periodista de la W estuvo indagando y se encontró que en la Sentencia C330 de 2016; que en el Auto 336 de 2016; que en un fallo del Tribunal Superior del distrito de Cali de 2017; y que en la Sentencia T377 de julio de 2016 la Corte Constitucional y varios Tribunales ya se ocuparon de este tema para darle garantía a los segundos ocupantes o que sean legítimos reclamantes.

En la entrevista sobre este tema la senadora trató de ignorante a un periodista de La W cuando este preguntó si las reclamaciones de segundos ocupantes eran pocas respecto del gran bloque de reclamaciones de tierras en el país. Para Cabal son una inmensa cantidad; sin embargo, el propio exdirector de la Unidad de Restitución, deja sin piso las acotaciones de Cabal en tanto que las reclamaciones de segundos ocupantes son mínimas, incluso que el porcentaje de reclamantes de este tipo de casos es del 3,7% y que además son familias que están siendo atendidas.

La W encontró decenas de fallos de varios Tribunales del país que han atendido a segundos reclamantes.

La senadora María Fernanda Cabal también se atrevió a decir en La W que: “a quienes les están quitando la tierra no es a un terrateniente a un latifundista y no ha habido el primer paramilitar al que hayan sacado de una tierra, están sacando campesinos dese media hectárea”.

Ante semejante acusación Ricardo Sabolgal, quizá quien más tiene datos sobre restitución en Colombia volvió a desmentir a la senadora: “Esa afirmación (la de Cabal) es desconocer la realidad, solo ver la restitución que hubo en Córdoba alrededor del Clan Castaño; incluso la mujer de Mancuso hace poco entregó un gran predio a los campesinos. En Santander también hay muchos casos, y así hay cientos de ejemplos; es más, la estadística daba que el 45% de los responsables del despojo de tierra eran los paramilitares y el otro 45% eran las guerrillas”.

La W con la ayuda del portal Verdad Abierta pudo establecer que decenas de casos en contra de empresarios y paramilitares por despojo se han fallado y en algunos ya se han restituido las tierras y en otros están en proceso.

Finalmente, el exdirector de la Unidad de restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, se fue lanza en ristre contra las declaraciones de la senadora María Fernanda Cabal: “Lo que tienen con ese proyecto de ley (el de la senadora Cabal) es legalizar todo lo que pasó en tiempos de la guerra y más bien aquellos que se quedaron con la tierra y que tienen que devolverla quieren es que los colombianos les paguemos a ellos. Porque lo que están cambiando es la noción de la buena fe exenta de culpa y están poniendo eso muy suave para que cualquiera pueda acceder a ese concepto y que los colombianos tengamos que pagarle; eso es lo que está realmente detrás de ese proyecto. Y creo que en eso sí no nos vayan a creer bobos a los colombianos, que nos cuenten realmente que es lo que quieren pero que no nos digan que están ‘preocupados por unos campesinitos’, ellos tienen una preocupación y la preocupación son 700 mil hectáreas que están en este momento en los juzgados de restitución, esa es la verdadera preocupación de ese proyecto de ley”.

Datos Verdad Abierta

1) Despojo con apoyo paramilitar

- Caso Jiguamiandó y Curvaradó, en Chocó. Se condenaron empresarios

- Caso Tulapas, en Turbo. Se condenaron ganaderos del Fondo Ganadero de Córdoba

2) Despojo paramilitar directo

- Caso Bajo Cauca antioqueño, que involucra a Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. No se han podido atender las demandas de restitución por alteraciones del orden público, pero algunos han sido discutidos en estrados judiciales.

- Caso Bajo Cauca antioqueño, que involucra a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’. No se han podido atender las demandas de restitución por alteraciones del orden público, pero algunos han sido discutidos en estrados judiciales.

- Caso Las Tangas, en Córdoba, que involucra a los hermanos Castaño. Hay fallos parciales a favor de las víctimas.

- Caso El Toco, en Cesar, que involucra a Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’. Fallo a favor de víctimas

- Caso Tierra Santa, en Córdoba, que involucra a Salvatore Mancuso y su exesposa Martha Dereix. Fallo a favor de las víctimas.

- Sentencia de Jesús Roldán, alias ‘Monoleche’, tiene un excelente contexto histórico sobre el despojo en Cordoba.

