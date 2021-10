Trinos desafortunados por parte de secretarios de la Alcaldía de Medellín

Preocupación e indignación frente al alcalde Daniel Quintero y sus funcionarios aumenta por cuenta de comentarios desafortunados en la red social de Twitter. En Al Oído, Catalina Suárez dice que parecen estar más dedicados a la red social buscando peleas taquilleras que a gobernar.

En las últimas horas, el secretario de la No Violencia de Medellín, Juan Carlos Upegui, escribió en su cuenta de Twitter un comentario polémico que estigmatiza a un grupo de la población y que puede generar violencia

Nueva masacre en Antioquia: jóvenes músicos son asesinados en parque de San Rafael. El uribismo nos está llevando hacia una nueva espiral de violencia en todo el país. — Juan Carlos (@J_Upegui) October 20, 2021

Igualmente, el secretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, publicó en su cuenta de Twitter una encuesta en la que preguntaba si el diario El Colombiano era un pasquín o un diario serio, lo que causó molestia ya que es un ataque a un medio de comunicación, que por cierto cuestiona muchas veces la Alcaldía del alcalde Quintero.

Para finalizar, Suárez rechazó que el secretario de la No Violencia haya citado un trino en el que tratan al expresidente Álvaro Uribe como delincuente. Los secretarios de la Alcaldía deberían estar trabajando no buscando estigmatizar, menos impulsando lo que puede generar violencia. ¿Si quieren ser activistas por qué no renuncian? Puntualizó Suárez en el habitual jalón de orejas.