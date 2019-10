Tuvo 20 minutos de agonía y murió: testigo sobre muerte de estadounidense en El Dorado

En W Fin de Semana Omar Andrés Vásquez dio detalles del incidente presentado en el aeropuerto internacional El Dorado en la ciudad de Bogotá, en donde falleció un ciudadano estadounidense.

En primer lugar, Vásquez contó que se encontraba en el lugar haciendo una tomas para un clip que está realizando con las madres de los falsos positivos y en el momento que estaban finalizando, una de las personas que se encontraba con él se dispone a socorrer a una mujer y su esposo, ya que se encontraba en muy mal estado.

“La señora estaba viendo como su esposo poco a poco se desplomaba, el señor estaba muy mal, se estaba ahogando y ni siquiera tenía una silla para sentarse. Desde allí empezamos a pedir ayuda, alertamos al personal de seguridad y a los funcionarios para que hicieran algo, pero ellos no hacían nada”, relató Vásquez.

Asimismo, el periodista denunció que el hombre estadounidense no hubiese recibido la ayuda en el momento necesario “nosotros lo que podíamos hacer era alertar, el señor duró 20 minutos de agonía y murió, luego de que él falleció llegaron los paramédicos y lo atendieron, pero ya estaba muerto (…) me atrevo a decir que el señor murió en el aeropuerto pero no quisieron hacer el levantamiento del cadáver ahí por evitarse un espectáculo”.

Finalmente Omar Vásquez asegura que la versión que dan por parte del aeropuerto no es verdadera ya que “ellos no llegaron a los cinco minutos, yo estaba allí y por eso fuimos al aeropuerto a radicar un derecho de petición para conocer los tiempos en qué realmente se atendió y quienes eran los funcionarios”.

“Hemos recibido un montón de denuncias más de personas que le han pasado cosas similares (…) no entiendo cómo un aeropuerto internacional como este no tiene los protocolos eficientes para atender a sus pasajeros”, puntualizó.