“Un genital no define a la persona”: Emilio Patiño Monsalve

Emilio es un joven de Medellín que reveló su proceso de tránsito durante el programa de Vicky Dávila. Patiño nació en un hogar muy amoroso, rodeado de su padre y madre, quienes han decidido apoyarlo después de descubrir quien en realidad es.

Emilio cuenta que tardó aproximadamente 3 años para poder contarle a su familia y amigos que ya no se sentía cómodo siendo mujer. La madre de Emilio explica que: “cuando estaba chiquito yo veía que jugaba solo roles masculinos, le compramos un disfraz de Elastigirl y se sentía el más increíble, se sentía el superhéroe. Inmediatamente yo me empecé a preguntar si iba a tener una hija lesbiana. Yo no sabía que eso existía, y aprovecho para pedirle perdón a las personas que por ignorancia llegué a herir.”

El nombre Emilio se debe a que los padres siempre habían querido tener un niño, así que él no dudo en que ese sería su nombre. En cuanto a la transformación, Patiño cuenta que todo empezó con el cambio del nombre, después cambio su look y empezó a comportarse como quería y desde entonces se siente realmente cómodo.

Respecto a la transformación física, el joven explico que por ahora está en una terapia hormonal que es para masculinizar su cuerpo, además se va a realizar la mastectomía, pero aclara que: “no me voy a hacer más cirugías porque algunas son muy riesgosas, además pienso que un genital no define a la persona.”

Para finalizar, tanto la madre como Emilio, expresaron que: “el día que los seres humanos dejemos de determinar la sexualidad por lo que tenemos en medio de las piernas evolucionaremos.”