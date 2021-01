Uribe publica video sobre supuesta persecución de la Corte Suprema a su familia

El expresidente y exsenador Álvaro Uribe publicó un video en sus redes sociales de una declaración del exmagistrado Francisco Ricaurte, en el que se refiere a un debate que se habría dado en el seno de la Corte Suprema de Justicia por el supuesto montaje de un proceso contra los hijos del exmandatario.

"Un magistrado planteó un debate porque supuestamente al interior de la Sala Penal se le estaba montando un proceso a los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hubo un debate muy fuerte en ese sentido porque supuestamente, sin tener competencia, algunos magistrados auxiliares estaban montando un proceso, o habían hecho unas interceptaciones, unas declaraciones, algo en ese sentido", dice Ricaurte en el proceso.

En la grabación publicada por Uribe Vélez, Ricaurte asegura que "alguien propuso que ese debate no constara en actas, porque no le convenía a la Corte que trascendiera a la opinión pública ese tema"; sin embargo, señala que no sabe si finalmente se acogió esa propuesta.

Uribe trinó en su cuenta de Twitter: "Declaración judicial del ex Magistrado Francisco Ricaurte que ratifica la persecución de algunos magistrados contra mi Gbno, mi familia y mi persona".

Según aseguraron fuentes a La W, la declaración de Ricaurte, quien responde ante la justicia por el escándalo del Cartel de la Toga, se dio en el marco de un proceso contra el también exmagistrado Gustavo Malo.