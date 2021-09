“Uribe quiere que volvamos a las Convivir y los falsos positivos”: Daniel Quintero

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez volvieron a protagonizar otro capítulo en el rifirrafe que mantienen desde hace varios meses.

Esta vez, el mandatario local aseguró que Uribe desea que en Medellín regresen prácticas como las de las Convivir y los falsos positivos, prácticas que hicieron daño a la población, no solo de la capital antioqueña, sino de todo el país.

El comentario de Quintero se da como respuesta a las declaraciones del exmandatario cuando aseguró que al alcalde de Medellín no le preocupaba la seguridad en la ciudad.

Escucha "Josué Alirio Barrera, la candidatura presidencial que le suena al uribismo" en Alacarta

“A mí que no me venga a decir el expresidente Uribe que no nos preocupa la seguridad cuando tenemos una reducción del 40 % en el número de homicidios con respecto al gobierno anterior, 20 % en el hurto, cuando estamos trabajando con tecnología, con el apoyo de la Fiscalía y de la Policía para capturar a los delincuentes”, comentó.

“Lo que pasa es que el presidente Uribe quiere que volvamos a la política de las Convivir, los falsos positivos o la Operación Orión. Eso no va a suceder en nuestra administración”, agregó.