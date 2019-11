Varios ambientalistas se levantaron de la mesa de diálogos con el Gobierno

La plataforma Alianza Colombia Libre de Fracking y representantes del Comité del Paro Nacional se retiraron de la mesa de diálogos al asegurar que el mandatario no respondió a las dudas sobre la minería en el Páramo de Santurbán y el uso del glifosato.



“Definitivamente consideramos que no hay voluntad de llegar a acuerdos frente a los temas sustanciales porque le hemos propuesto temas alrededor del glifosato, que es una preocupación de las comunidades del sur del país, y no hubo respuesta frente a los temas de glifosato. Le hablamos de las consultas populares, del respeto a los mecanismos de participación ciudadana, no hubo ninguna respuesta”, dijo Camilo Santiago, coordinador de la plataforma.

Le puede interesar: Minambiente asegura que no va a dejar de proteger las miles de especies de flora silvestre



Sobre temas polémicos, como la técnica del fracking, el presidente Iván Duque explicó que no se tomará una decisión de fondo hasta que no se tengan los estudios técnicos correspondientes.



“Mal haría yo en hacer un prejuicio sobre algo que tiene que pasar primero por un dictamen técnico, pero lo tenemos que hacer con la conciencia y con la confianza de que ese dictamen técnico se tiene que hacer cumpliendo todos los requisitos”, señaló.

Lea también: Comité Nacional del Paro y sectores políticos y sociales piden retomar negociación con el ELN



Además dijo que el Gobierno no va a contradecir un fundamento analítico, técnico y que escuche a las comunidades.



Y pese a que dicho sector se levantó de la mesa, el Gobierno siguió escuchando a otros asistentes.



“Ojalá tengamos propuestas muy concretas frente a los temas que más les preocupa a los sectores del país en materia ambiental, de allí tendremos un ejercicio de análisis y consenso para pasar a la acción”, señaló el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano.