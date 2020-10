Víctimas del conflicto rechazan que las "utilicen" para impulsar revocatoria de la JEP

En una carta, cinco organizaciones de víctimas del conflicto le pidieron al uribismo que no hable a nombre de ellas y no las "utilice" para impulsar un referendo que derogue la JEP. Según ellos, el Centro Democrático no las representa.

"[...] a las víctimas de crímenes de estado no nos representan, entonces sí creemos que es una forma utilitarista y oportunista en que se viene impulsando ese referendo", afirmó Luz Marina Hache, vocera nacional del Movimiento de Crímenes de Estado.

Los representantes de víctimas en cambio hicieron un llamado a todos los sectores políticos, empresariales y a las Fuerzas Armadas para que entreguen su verdad sobre los hechos victimizantes derivados del conflicto, y no solamente dedicarse a deslegitimar lo dicho hasta la fecha por los excomandantes de las FARC.

"[...] que no sea una verdad de un lado, sino que sea integral", expresó Hache.

Según las organizaciones, las confesiones recibidas hasta la fecha por parte de las víctimas de crímenes de estado, como falsos positivos, es poco considerable y no hay grandes responsables compareciendo ante la JEP.