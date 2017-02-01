[Video] ¿Magistrada Calle debió apartarse de la discusión sobre la tauromaquia?

En este video se puede ver a la magistrada de la Corte Constitucional María Victoria Calle interviniendo en un foro contra el maltrato animal en el Congreso de la República, en el que se refirió a su salvamento de voto y al del magistrado Jorge Iván Palacio, en el marco de la sentencia C-666 de 2010 y que dio vía libre a las corridas de toros en el país.

Esta intervención llevó a que tres egresados de la Universidad de Caldas presentaran una recusación para impedir que Calle participara en la discusión de una nueva demanda que busca impedir que estos espectáculos se realicen en el país; sin embargo, ésta fue negada por la Sala Plena de la Corte Constutucional