Ya llegó a Colombia el millón de dosis de la vacuna de Sinovac

El presidente Iván Duque confirmó la llegada de un millón de dosis de la vacuna de la farmacéutica Sinovac, en un avión procedente de Miami.



Con este nuevo cargamento, Colombia completa 7’527.184 dosis con las cuales se busca avanzar hacia la meta de inmunizar a 35,2 millones de personas.



Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, las dosis empezarán a ser distribuidas a partir de este miércoles 28 de abril.

“Ya con la llegada de este millón de vacunas empieza una dispersión y las personas que estaban pendientes de sus citas estarán recibiendo, en los próximos días, no solamente su reagendamienro sino que vamos a agilizar ese proceso”, dijo el mandatario.



Finalmente, señaló que el propósito es que no se vuelvan a presentar incidentes con las segundas dosis y reiteró que los reagendamientos no generan una pérdida de la efectividad de las vacunas.