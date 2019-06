Ya no me da miedo decirlo, quiero ser presidenta de Colombia: Paloma Valencia

Paloma Valencia anunció hace algunos días que quiere ser presidente de Colombia, la senadora habló en La W sobre estas aspiraciones.

Inicialmente aseguró que le costó mucho trabajo verbalizar el deseo de ser presidente. “Uno lo ve desde arriba y dice, no, es mucho para mí, no puedo desearlo, creo que en parte por el hecho de ser mujer tenemos estas preconcepciones. Yo no era capaz de decir que ese era mi deseo y fue difícil que saliera de mi boca, por eso fue un logro poder verbalizarlo”.

Además añadió que “en muchos lugares me decían “Ay senadora si usted fuera hombre” o que “el país no está listo para tener una presidente mujer””.

Sobre esto también agregó que para las mujeres es difícil destacar en un mundo donde hay en su mayoría hombres, “Elegir a una mujer en la presidencia de república es muy diferente a elegir un hombre, hay que romper ciertos paradigmas que tiene la sociedad colombiana y la concepción ciudadana que tiene la gente”.

Valencia destacó el impacto que tiene la participación en política de las mujeres como referente para los niños, “Tener mujeres en el poder sí cambia las sociedades, porque cambia la percepción de las niñas y los niños; las niñas piensan que tienen unas oportunidades y cuando llegan a la adolescencia se dan cuenta que no es así. Hay estudios sobre la educación de las niñas en matemáticas, y dice que cuando llegan a colegios con hombres, bajan sus calificaciones. Hay una percepción que uno por ser mujer es menos.”

“No me estoy lanzando ahorita, eso sería prematuro, pero siento que el papel de las mujeres en política, está muy relacionado con ese poema que dice que las mujeres estamos paradas en el trabajo de miles de mujeres” puntualizó.

De otro lado, Valencia aseguró que hay una responsabilidad muy grande en el hecho de tener hijos, adoro a mi hija, pero ser presidente teniendo a Amapola tan pequeña no es fácil. “Cuando el presidente Uribe me dijo que quería que yo fuera precandidata yo le dije ‘presidente yo tengo una bebé de tres meses’, y él me dijo ‘no la quiero presionar, pero usted puede’” reveló.

También habló de su forma de hablar y dijo que “la expresión política tiene una manera teatral que es como se construye la forma de transmitir el mensaje. Yo podría echarme un discurso como lo hago aquí, pero perdería la oportunidad de conectar con la gente que lo está viendo”.

Destacó además que “usted se puede oír el discurso de Gaitán y suena igual, pero los de mujeres suena raro y las tildan de locas”.

Por otra parte, habló de su adminración por el expresidente Álvaro Uribe, “soy uribista por convicción, no trabajé con el presidente Uribe en ninguno de sus dos periodos, a mí me llamó la atención el tema de seguridad porque yo vengo de un departamento como es el Cauca”.

“Pedir que Uribe se retire de la política es totalmente irrespetuoso y antidemocrático” afirmó.

De igual forma, habló de los problemas a los que se enfrenta el Cauca, “en este departamento desde los años setenta viene un discurso de odio de clases, es un departamento donde la política ha sido muy corrompido, allá todo el mundo vive de los contratos del Estado

“Lo de las tierras en el Cauca llevó a que el departamento cayera, pasó de ser un departamento lechero a no ser nada” afirmó.

“Los mayores terratenientes del Cauca son los indígenas” añadió.

Finalmente dijo que para ella, Uribe será el presidente eterno.